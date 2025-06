Silent Hill 2 Remake w niskiej cenie. Pudełkowa wersja na PS5

Jeśli polowaliście na okazję, by taniej zagrać w jeden z najbardziej wyczekiwanych remake’ów ostatnich lat, to właśnie nadeszła idealna chwila. Silent Hill 2 Remake na PS5 dostępny jest teraz na Allegro za jedyne 177,22 zł. A jeżeli korzystacie z Allegro Smart, to finalna cena spada jeszcze niżej, do 168 zł.

Silent Hill 2 Remake tanio

Silent Hill 2 Remake to gruntownie odświeżona wersja legendarnego survival horroru z 2001 roku. Za nową wersję odpowiada polskie studio Bloober Team, które zadbało nie tylko o współczesną grafikę i dźwięk, ale też o atmosferę rodem z koszmaru. Gracze ponownie wcielają się w Jamesa Sunderlanda, który otrzymuje tajemniczy list od swojej zmarłej żony i rusza do spowitego mgłą miasteczka Silent Hill.

Rozgrywka łączy powolną eksplorację, rozwiązywanie zagadek i starcia z potworami. Twórcy wprowadzili nowy system walki i kamerę zza pleców bohatera, co nadaje grze bardziej nowoczesny feeling, ale klimat grozy i niepokoju pozostał nienaruszony. Jeśli lubicie narrację z tajemnicą w tle, psychologiczne napięcie i momenty, w których dźwięk trzaskających drzwi potrafi zmrozić krew – będziecie jak w domu.

Znajdziecie u nas pełną recenzję remake’u, w której przyglądamy się grze z bliska. Analizujemy, co wyszło świetnie, a gdzie twórcy mogli zrobić więcej. Warto zajrzeć, zanim klikniecie „kup teraz”. Promocyjna cena obowiązuje już teraz, więc jeśli chcecie wrócić do Silent Hill w nowej jakości nie ma co zwlekać. Później cena może już tylko wzrosnąć.

Źródło: Allegro