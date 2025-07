Pudełkowe Silent Hill 2 Remake na PS5 w niższej cenie w polskich elektrosklepach

Pudełkowe wydanie Silent Hill 2 Remake na PS5 taniej w popularnych sklepach. To naprawdę dobra okazja dla fanów horrorów!

Jeśli jeszcze nie złożyliście zamówienia na Silent Hill 2 Remake, to teraz możecie zrobić to w atrakcyjnej cenie. W sklepach RTV Euro AGD i OleOle gra w wersji pudełkowej na PS5 doczekała się solidnej przeceny. W zestawie znajdziemy klasycznie płytę Blu-ray.

Silent Hill 2 Remake w mega promocji

Odświeżona wersja kultowego survival horroru przenosi nas z powrotem do miasteczka pełnego koszmarów, ale tym razem w zupełnie nowej oprawie. Twórcy postawili na realistyczny obraz i przestrzenny dźwięk, dzięki czemu gracz dosłownie zatapia się w tym mrocznym świecie. Nowe ujęcie kamery zza ramienia postaci to nie tylko lepsza immersja, ale też zupełnie inne podejście do walki i eksploracji.

Silent Hill 2 Remake oferuje rozbudowane mapy, dzięki którym odwiedzimy nowe lokacje. Nawet dobrze znane ulice skrywają teraz zupełnie inne sekrety. W walce z potworami przyda się także możliwość wykonywania uników i bardziej precyzyjnego celowania. Wszystko to sprawia, że rozgrywka jest płynniejsza, intensywniejsza i bardziej nowoczesna, zachowując przy tym klimat oryginału.

Cena gry wynosi obecnie 199 zł zamiast standardowej sugerowanej ceny 299 zł. To dobra okazja, szczególnie jeśli preferujecie fizyczne wydania na półce.

Źródło: RTV Euro AGD