Na czym polega sieć VPN i komu jest ona potrzebna?

Rosnąca ilość powszechnych zagrożeń sieciowych sprawiła, że zdecydowanie intensywniej poszukujemy odpowiedzi na to, jak właściwie zabezpieczyć swój komputer podłączony do internetu. Jednym z naturalnych narzędzi w tym kontekście stał się VPN. Na czym polega tego rodzaju zabezpieczenie i jak z niego prawidłowo korzystać?

Virtual Private Network, bo tak brzmi pełna nazwa popularnego VPN, to przeciwieństwo sieci publicznej. Ta jest rozwiązaniem w którym, każdy użytkownik ma pełny dostęp do tego, by przesyłać i wysyłać w niej dane. VPN działa zupełnie inaczej. To technologia, której sieć ma charakter ograniczony. Dostęp do niej podlega moderacji odbywającej się na podstawie przyznawanych loginów. W praktyce więc, w danej sieci korzystać mogą tylko użytkownicy, którzy na podstawie określonej zasady otrzymali od administratora zaproszenie do użytkowania.

Nie oznacza to, że VPN stanowi odrębną sieć w sensie fizycznym. Może być ona stworzona na bazie istniejącej infrastruktury. Ma więc charakter logiczny, a nie bezpośredni – można jej używać w zakresie podciągniętej sieci. Jest to raczej forma blokady systemowej, w której do określonych zasobów mogą być podłączone wskazane osoby na podstawie danego numeru IP lub domeny komputera, z którego zostały zalogowane.

Dlaczego warto korzystać z VPN?

Virtual Private Network to technologia, którą opracowano z myślą o podwyższeniu poziomów bezpieczeństwa w internecie. W sytuacji, gdy sieć stała się źródłem powszechnych nadużyć, firmy, ale nie tylko one zaczęły bardziej dbać o to, by osoby postronne nie miały możliwości analizowania aktywności na konkretnych urządzeniach. W ten sposób powstaje swoista blokada anonimowości dbająca o prywatność w sieci.

Nie musi być VPN postrzegany wyłącznie jako narzędzie tylko dla firm. To również ciekawa opcja dla tych użytkowników działających w sieci całkowicie prywatnie. Ponieważ VPN zapewnia regularną zmianę adresu IP, można liczyć na wyższy poziom prywatności. W czasach śledzenia użytkowników i wykorzystywania ich danych oraz preferencji – na przykład na podstawie przeglądarki – jest to niewątpliwie atrakcyjna propozycja.

VPN to również brak blokad geograficznych. Zmiany adresu IP i możliwość korzystania w sieci teoretycznie na przykład jako użytkownik ze Stanów Zjednoczonych, umożliwiają łatwiejszy dostęp do różnych platform streamingowych. Narzędzie VPN jest więc nieodzowne tam, gdzie dany użytkownik np. nie ma dostępu do konkretnej aplikacji lub serwisu wideo. Jak działa to w praktyce? Wystarczy pojechać do któregoś z krajów poza Unią Europejską, by przekonać się, że uruchomienie telewizji przez internet w ramach aplikacji polskiego dostawcy będzie utrudnione. VPN rozwiązuje ten problem. Jest też nieodzowny do tego, by efektywnie pracować zdalnie z domu mając pełny dostęp do wszystkich zasobów firmowych.

Na jakich urządzeniach działa VPN?

Mimo że VPN kojarzy się głównie z komputerem stacjonarnym lub laptopem, może być użytkowany również w innej formie. Coraz więcej osób traktuje swoje smartfony i internet mobilny niczym prawdziwe centra danych, które są niezbędne do realizacji zadań zawodowych. Trudno o bezpieczeństwo w sieci, jeśli służbowy smartfon nie będzie się podłączał do infrastruktury firmowej właśnie poprzez VPN. Tak więc nie jest to narzędzie, które można postrzegać tylko jako propozycję dla typowych komputerów desktopowych oraz laptopów.



Źródło: Artykuł Partnera