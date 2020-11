Serial Wiedźmin. Wiemy kto zagra królową Meve

Królowa Meve powinna być znana wszystkim miłośnikom gry Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści. Teraz postać zawita do serialu Wiedźmin.

Do obsady dołączy Szkotka Rebecca Hanssen, znana m.in. z takich filmów jak: Enola Holmes, Wyznaj to szeptem, Historie z dreszczykiem czy The Drowning of Arthur Braxton. Urodzona w 1994 aktorka czeka na rolę, która zapewni jej wielką rozpoznawalność. Kto wie, być może zagwarantuje jej to serial Wiedźmin.

Rebecca Hanssen

W królową Meve z Lyrii przyszło nam wcielić się w produkcji Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści studia CD Projekt RED. Protagonistka zostaje uwikłana w walkę z Cesarstwem Nilfgaardu. Kobieta jest niezwykle waleczna, dzielna i nieustępliwa. Cechuje ją bezprzykładne męstwo w boju za słuszną sprawę. Wśród poddanych władczyni potrafiła wzbudzić zarówno strach jak i szacunek.

Jestesmy bardzo ciekawi jak Rebecca Hanssen wypadnie w roli pewnej siebie i odważnej Meve. Premiera drugiego sezonu serialu Wiedźmin została zaplanowana na rok 2021.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.