Kolejna gra za darmo na Steam. Niedługo trzeba będzie zapłacić

Lubisz gry logiczne i szukasz czegoś nowego do ogrania w weekend, ale niekoniecznie chcesz wydawać na to pieniądze? W takim wypadku mamy coś, co może ci się spodobać. Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam jest aktualnie dostępna darmowa produkcja, która już za dwa dni stanie się płatna. Nie warto więc zwlekać, tylko od razu najlepiej dodać ją do biblioteki, gdzie, co najważniejsze, zostanie na zawsze!

Gra za darmo na Steam. Niedługo stanie się płatna

Mowa tutaj o grze platformowej pod tytułem ROTA: Bend Gravity. Jest ona aktualnie dostępna na platformie Steam całkowicie za darmo. Jak jednak zaznaczyliśmy wcześniej, jest to oferta ograniczona czasowo. Na odebranie tytułu macie czas do 23 czerwca. Po tym terminie gra będzie już dostępna za opłatą, ponieważ otrzyma standardową cenę 4,99 USD. Warto więc działać szybko.

Czym jednak w ogóle jest ROTA? To urocza i zarazem bardzo kolorowa gra logiczna, w której główną mechaniką rozgrywki jest manipulowanie grawitacją. Naszym zadaniem jest przemierzanie kolejnych surrealistycznych poziomów oraz rozwiązywanie zagadek. Te wymagają oczywiście od nas uruchomienia kreatywności i pomysłowego podejścia. Mimo prostego stylu graficznego, rozgrywka potrafi pozytywnie zaskoczyć – nie tylko mechaniką, ale też stopniowo rosnącym poziomem trudności.

Aby zdobyć grę za darmo, wystarczy:

zalogować się na swoje konto Steam, wejść na kartę gry ROTA: Bend Gravity, kliknąć zielony przycisk Zagraj (lub niebieski Dodaj do biblioteki).

To wszystko – gra zostanie przypisana do Twojej biblioteki na stałe, nawet po zakończeniu promocji. Deweloperzy potwierdzili, że każdy, kto zainstaluje i uruchomi grę przed 23 czerwca 2025, nie będzie musiał już za nią nigdy płacić. Gra zebrała już prawie 40 recenzji, z czego 85% to opinie pozytywne.

Źródło: Steam