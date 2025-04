Polski RoboCop za jedyne 26,51 zł zamiast 231,99 zł w wersji na Steam. Przeceniono też bogatszą edycję

RoboCop: Rogue City to świetny FPS. Może zaskakujący, ale nie rewolucyjny, lecz nadal świetny. I teraz kupicie go za jedyne 26 zł w wersji na Steam!

Jeśli od zawsze marzyło Ci się wcielić w blaszaka z Detroit i wymierzać sprawiedliwość z ciężką ręką ze stali — to teraz masz okazję zrobić to praktycznie za bezcen. RoboCop: Rogue City, czyli solidna porcja retro-futurystycznej akcji, dostępna jest obecnie na Instant Gaming za zaledwie 26,51 zł. Dla porównania: na Steamie ta sama przyjemność kosztuje aż 231,99 zł. Różnica jest taka, że w jednym przypadku dostajesz grę i zostaje Ci na pizzę (a nawet kilka), a w drugim… no cóż, zostajesz z grą.

RoboCop: Rogue City w mega promocji

Gra została ciepło przyjęta nie tylko przez fanów oryginalnego RoboCopa, ale i przez graczy, którzy po prostu lubią dobre, konkretne strzelanki z lekkim powiewem lat 80. Co ważne — tytuł powstał w polskim studiu Teyon, które wcześniej stworzyło m.in. Terminator: Resistance. I podobnie jak tam, tak i tu mamy sporo nostalgii, zaskakująco solidną narrację oraz gameplay, który może nie wprowadza przełomu do gatunku, ale daje masę satysfakcji.

Ta promocja jest szczególnie fajna, że na horyzoncie majaczy spin-off w postaci RoboCop: Rogue City – Unfinished Business. Gra zadebiutuje już 17 lipca 2025 roku, więc to idealna okazja, aby nadrobić „jedynkę”. Biorąc pod uwagę, jak dobrze poradziła sobie pierwsza odsłona, apetyt na więcej tylko rośnie.

Okazja jest więc naprawdę dobra, a do tego nie ma szansy na przepłacenie. To bardzo realna szansa, by zagrać w jedną z lepszych niespodzianek ostatnich lat, i to w cenie, która wygląda jak literówka. A że RoboCop to klasyka nad klasyki? To tylko bonus.

Źródło: Opracowanie własne