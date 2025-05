Jeśli do tej pory wahałeś się, czy sięgnąć po RoboCop: Rogue City, to… właśnie nadszedł twój moment. Xbox Store wystartował z nową falą promocji, a wśród nich jedna oferta dosłownie rzuca się w oczy: edycja Alex Murphy kosztuje teraz jedynie 6,99 USD / 5,99 GBP. To aż 90% taniej niż normalnie — i najniższa cena, jaką gra kiedykolwiek miała.

Ogromna promocja na polskiego RoboCop: Rogue City na Xbox

Ta wersja gry to nie tylko podstawowa kampania — w pakiecie dostajesz także kilka smakowitych dodatków: strzelbę OCP, klasyczny uszkodzony pancerz RoboCopa, prototypowy Auto-9 i cyfrowy artbook z ponad 100 stronami materiałów graficznych. Innymi słowy: jeśli masz sentyment do lat 80., VHS-ów i krwawych akcyjniaków, ten zestaw to spełnienie nostalgicznego marzenia.

Co ciekawe, przeceniona została wyłącznie edycja Alex Murphy — podstawowa wersja gry nadal kosztuje pełną cenę, co sprawia, że kupując droższy pakiet… płacisz mniej i dostajesz więcej. Taka okazja nie trafia się często, zwłaszcza przy grze, która solidnie oddaje klimat oryginalnego RoboCopa, a jednocześnie świetnie sprawdza się jako oldschoolowy shooter w nowej oprawie.

Gra jest dostępna w oficjalnym sklepie Xboksa:

RoboCop: Rogue City – 32,24 zł

Promocja jest częścią większej wyprzedaży organizowanej przez wydawcę Nacon, w której przeceniono także The Lord of the Rings: Gollum i Ad Infinitum. Ale nie oszukujmy się — RoboCop w cenie kawy to ten deal, którego naprawdę nie chcesz przegapić.

Źródło: purexbox.com