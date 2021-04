Remake Metal Gear Solid? Zobacz, co mówi o nim sam Snake

Głos Solid Snake’a, David Hayter, wierzy, że remake Metal Gear Solid faktycznie powstaje. Aktor otrzymał informację na ten temat od branżowego informatora.

Dwie największe marki Konami to swoiste miejskie legendy branży gier. „Przecieki” z Metal Gear Solid oraz Silent Hill pojawiają się praktycznie kilka razy w miesiącu i większość z nich to jedynie myślenie życzeniowe niektórych fanów.

Niedawno jednak w sieci zaczęły pojawiać się bardziej wiarygodne plotki. Powrót słynnych serii jest już coraz bardziej wiarygodny i wszystkie pogłoski właśnie mocno zyskały na znaczeniu.

Aktor podkładający głos pod Solid Snake’a w serii MGS udzielił niedawno wywiadu. Naturalnie w pewnym momencie został zapytany o ewentualny remake Metal Gear Solid. David Hayter wyjawił, że niedawno odezwał się do niego informator, który stwierdził, że odświeżenie kultowej produkcji może faktycznie mieć miejsce. Do tej pory Hayter myślał, że to zwykła plotka.

Jeszcze trzy dni temu myślałem, że to zwykła plotka (…). Dostałem wiadomość od jednego z informatorów, który napisał mi, że to faktycznie może się dziać.



Dostałem tylko jakieś potwierdzenie kilka dni temu, że to może nie być zwykła mrzonka. Nawet wtedy to wyglądało jak plota. Ale teraz jest to pogłoska branżowa, więc ma szansę na bycie trochę bardziej wiarygodną. – powiedział David Hayter w wywiadzie

Jeśli ktoś faktycznie zabrał się za nową wersję MGS-a, to niestety raczej nie usłyszymy w niej uwielbianego przez fanów aktora. Hayter powiedział, że nagrane przez niego dialogi nie nadają się do nowej gry. Stare pliki audio brzmią okropnie i nawet te nagrane na potrzeby MGS: Twin Snakes raczej nie zostałyby wykorzystane w nowym projekcie.

Mimo wszystko, powyższe informacje są bardzo intrygujące. David Hayter pracował nad serią Metal Gear Solid latami i jeśli otrzymuje takie informacje od branżowych informatorów, coś może być na rzeczy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.