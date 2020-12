Reboot Prince of Persia w produkcji? Wiarygodny przeciek

Wiarygodny przeciek sugeruje, że powstaje reboot Prince of Persia. Ubisoft rzekomo powrócił do rozwijania swojej kultowej marki.

Remake Prince of Persia: The Sands of Time delikatnie mówiąc nie zachwycił graczy. Ubisoft zaprezentował materiały, które mocno odbiegały od oczekiwań wobec odnowienia tak kultowej produkcji tym bardziej, że zestawiano je często z przepięknym Demon’s Souls.

Wiele wskazuje jednak na to, że Książę Persji zaszczyci graczy nie tylko w odświeżeniu Piasków Czasu, ale też zupełnie nowej grze. Znany indyjski insider podzielił się informacją, jakoby Ubisoft pracował teraz nad rebootem Prince of Persia. Informację znajdziecie w tym filmie, a poniżej przeczytacie przetłumaczony fragment jego wypowiedzi.

Mam też nowy przeciek odnośnie Prince of Persia, którego nie znajdziecie w żadnym innym źródle informacji. Sands of Time pojawi się w przyszłym roku, ale poza tym Ubisoft pracuje nad PoP, które nie będzie remake’iem. Obecnie trwają prace nad wczesną koncepcją gry, w której całkowicie przeprojektowano mechanikę i można powiedzieć, że spowoduje ona całkowity restart serii. Gra ukaże się najprawdopodobniej w 2023 lub 2024 roku.

Nie jest to pierwsze lepsze gdybanie. Youtuber kilka miesięcy temu ujawnił istnienie remake’u Sands of Time, co dodaje mu sporej wiarygodności.

Reboot Prince of Persia byłby dokładnie tym, czego potrzebowali fani. Remake nie zadowala sporej części miłośników uniwersum, więc stworzenie zupełnie nowej odsłony cyklu byłoby bardzo miłym zaskoczeniem.

