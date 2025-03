Rainbow Six Siege X oficjalnie. Gra przechodzi na free-to-play, zmieni się sporo

Przyznam, że swego czasu sporo bawiłem się w Rainbow Six Siege, ale jak to zwykle bywa z tego typu produkcjami i ze mną – zawsze wracam do starego, dobrego CS-a. Przy sieciowej odsłonie R6 zostałem jednak na długo, ciesząc się tytułem regularnie. Teraz Ubisoft ma pomysły, które z pewnością spowodują, że powrócę. I ze mną wielu innych graczy.

Rainbow Six Siege X to gra za darmo, oto ulepszenia

W trakcie wczorajszej transmisji Ubisoft oficjalnie pokazał nowości zmierzające do ich hitowej, sieciowej strzelanki. Nowe wydanie R6 to w pewien sposób zmiany w stylu Overwatch 2 w stosunku do OW1. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że Rainbow Six Siege X zadebiutuje już 10 czerwca 2025 roku. Wtedy do gry trafi sporo nowości, w tym nowe tryby, mechaniki, ulepszenia graficzne oraz… możliwość grania za darmo.

Największą nowością wedle twórców jest tryb Dual Front, w którym dwie drużyny po 6 graczy rzuci się przeciwko sobie. Nie tu limitu odrodzeń, a drużynę złożymy z dowolnych postaci z atakujących lub broniących. Cel? Zabezpieczenie 3 sektorów na mapie, broniąc przy tym 3 swoich sektorów. Ponadto twórcy obiecują większą interaktywność. Na mapach pojawi się więcej elementów do zniszczenia i wykorzystania, jak np. gaśnice (zasłona dymna) czy możliwość zniszczenia wykrywaczy metali w części lokacji.

Deweloperzy podobno sporo włożyli w ulepszenia dźwięku. Teraz ma być wyraźniej słychać wrogich operatorów, więc w końcu audio zyska na znaczeniu. Ulepszona zostanie też mechanika linki; będziemy mogli biegać poziomo po ścianie przy przeskakiwać przez narożniki. Do tego nowy system anti-cheat oraz ulepszenia wizualne.

Najciekawiej jednak brzmi to, że Rainbow Six Siege X będzie dystrybuowane w formule free-to-play, czyli całkowicie za darmo. Niesie to niestety pewne ograniczenia, bo gracze mogą wtedy korzystać z trybów Dual Front i gry nierankingowej, ale już rankedy będą dostępne tylko dla użytkowników premium. Do tego trzeba będzie odblokować 26 operatorów samodzielnie. Na osłodę beta-testy. Grę sprawdzimy w terminie 13 – 19 marca, ale tylko jeśli „wydropimy” zaproszenie w trakcie oglądania twórców contentu R6 z włączonym dropem na platformie Twitch. Wystarczy na szczęście obejrzeć tylko 30 minut streama. Wcześniej musicie powiązać swoje konta Ubisoft i Twitch.

Źródło: Ubisoft