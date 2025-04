Pudełkowe Monster Hunter Wilds + Steelbook na PS5 już za 179,99 zł

Fajna promocja na jeden z największych hitów marca! Pudełkowe wydanie Monster Hunter Wilds na konsolę PS5 kupicie taniej i to z gratisem!

Czy to dobra gra? To jak zapytać, czy dzik wiecie co i wiecie gdzie. MH Wilds okazało się jednym z największych sukcesów w historii Capcomu, a nasza recenzja dokładnie opisze Wam, czego się spodziewać. Słowem: świetnej zabawy i wielu godzin rozgrywki. Jeśli brzmi kusząco, warto zainteresować się edycją w zestawie ze steelbookiem!

