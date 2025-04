Poznaliśmy potencjalną moc przenośnego PS6. Niektórzy poczują się rozczarowani

Sony szykuje się do premiery nowej generacji konsol, a wśród planowanych urządzeń znajduje się przenośna wersja PlayStation 6. Według informacji ujawnionych przez insidera Keplera, PS6 Handheld będzie wyposażony w układ SoC o mocy 15W, oparty na procesie technologicznym 3nm. To oznacza, że urządzenie nie dorówna wydajnością PS5, co może wpłynąć na jakość gier dostępnych na tej platformie. Mimo wszystko tytuły z obecnej generacji powinny działać bez problemu, a całość ma pod względem mocy stać w rozkroku między Xbox Series S a bazowym PlayStation 5.

PS6 nie będzie aż tak mocne, ale i tak nowe gry na nim ruszą

Mimo ograniczeń sprzętowych, Sony planuje umożliwić graczom bezpośrednią rozgrywkę w tytuły z PS5 na nowym handheldzie. Aby to osiągnąć, deweloperzy będą musieli dostosować swoje produkcje do mniej wydajnego sprzętu, co może skutkować obniżeniem jakości grafiki czy płynności animacji. To wyzwanie dla twórców, którzy będą musieli znaleźć kompromis między jakością a wydajnością.​

Procesor PS6 Handheld został już opracowany na początku 2025 roku i obecnie znajduje się w fazie weryfikacji przedprodukcyjnej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, finalizacja projektu nastąpi pod koniec 2025 roku, co może oznaczać premierę urządzenia w 2027 roku. To daje Sony czas na dopracowanie szczegółów i przygotowanie odpowiedniego ekosystemu gier.​ Zresztą, od dawna mówi się o premierze next-genów właśnie w 2027/2028 roku.

Wprowadzenie przenośnej wersji PS6 to krok w stronę mobilności i elastyczności dla graczy. Choć urządzenie nie będzie tak potężne jak jego stacjonarny odpowiednik, może przyciągnąć użytkowników ceniących możliwość grania w ulubione tytuły w dowolnym miejscu. Czas pokaże, jak rynek zareaguje na tę nową propozycję od Sony. Wiadomo na pewno, że w ostatnich latach handheldy przeżywają prawdziwy rozkwit. Z drugiej strony nie wiemy, czy Nintendo znów nie zdominuje rynku za sprawą Switcha 2.

Źródło: Reddit