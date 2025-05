Jeszcze kilka lat temu nowa konsola oznaczała ekscytację, odliczanie dni do premiery i gorączkowe dyskusje o tym, w co zagramy jako pierwsi. Dziś? Coraz częściej oznacza… stres przed ceną. A jeśli najnowsze doniesienia się potwierdzą, PS6 może być najdroższą konsolą w historii marki – i to w czasach, gdy wielu graczy ledwo dopina budżet na miesiąc.