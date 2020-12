PS5 dla fanów singleplayer. Sony twierdzi, że offline wygrywa z online

W sieci pojawiły się badania Sony, które pokazują, że gry singleplayer wcale nie umierają. Gracze chętnie angażują się w jednoosobową rozgrywkę.

Mogłoby się wydawać, że popularność takich gier jak Fortnite lub seria Call of Duty zwiastuje rychły koniec produkcji przeznaczonych dla jednego gracza. Faktycznie, korporacje takie jak EA i Activision kierują się takim tokiem myślenia i stawiają na rozgrywkę wieloosobową, a kampania jest jedynie małym dodatkiem do modułu sieciowego.

Okazuje się, że jest to dość mylne przypuszczenie. Vice opublikowało badania Sony, które wskazują na zupełnie odmienny stan rzeczy. Całość została zaprezentowana w formie slajdów, które nie mogły zostać ujawnione ze względu na bezpieczeństwo osoby odpowiedzialnej za ich wyciek. Musimy więc zadowolić się transkrypcją.

Co ciekawe, pierwszy slajd zawiera informacje mówiącą, że gry singleplayer umierają, o czym miałaby świadczyć sprzedaż GTA V i Call of Duty: Black Ops 3, które przyciągają graczy swoim trybem multiplayer. To jednak tylko swoisty żart otwierający prezentację.

Sony twierdzi, że gry singleplayer przeżywają aktualnie prawdziwy rozkwit. Statystyki pokazują, że gracze chętniej angażują się w grę offline niż online, co dla niektórych może być sporym zaskoczeniem.

Producent dodatkowo ułatwia graczom jednoosobową zabawę dzięki kafelkom z aktywnościami wyróżnionymi w PS5. Pozwalają one na szybkie rozpoczęcie zadania pobocznego lub opcjonalnego wyzwania bez krzątania się po świecie gry.

Sytuacja tytułów dla jednego gracza nie jest więc tak zła, jak mogłoby się wydawać. Jest to też kwestią tego, że Sony mimo wszystko stawia na mocne doświadczenia fabularne, więc użytkownicy PlayStation częściej sięgają po gry offline.

