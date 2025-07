“Lipcowe oszczędności”, czyli rabaty na hitowe AAA na PS4 i PS5 już w PS Store

Wakacje to nie tylko plaża i grill, ale też świetna okazja, żeby nadrobić growe zaległości. W PS Store ruszyła właśnie promocja Lipcowe oszczędności, która przynosi prawdziwy wysyp przecen. Rabaty sięgają nawet 90%, więc to świetny moment, by zgarnąć coś dla siebie. I to zarówno spośród nowości, jak i sprawdzonych klasyków.

PlayStation wyciąga ciężką artylerię. Promka dotyczy wielu hitów AAA, ale znajdzie się też miejsce dla fanów strategii, survival horrorów czy jRPG-ów. Ceny lecą w dół aż miło, niektóre tytuły kosztują mniej niż obiad na mieście. Jeśli szukałeś pretekstu, żeby sięgnąć po Batmana, Spider-Mana albo Diablo, no to właśnie masz idealny. Warto dodać, że wszystkie gry kupicie jeszcze taniej, więc możecie zaoszczędzić podwójnie. Wystarczy zapłacić kodami doładowującymi do PS Store z Instant-Gaming.

20 najlepszych okazji z promocji Lipcowe oszczędności w PS Store:

Oczywiście to tylko czubek promocyjnej góry lodowej, bo lista przecenionych tytułów ciągnie się naprawdę długo. Na przecenie znajdziemy też dodatki, pakiety i edycje premium, w tym wersje z bonusami dla najbardziej wymagających graczy. Co ważne, część promocji jest ograniczona czasowo, więc nie warto zwlekać.

Lipcowe oszczędności to idealna okazja, żeby rozbudować swoją bibliotekę na PS4 i PS5. Można zgarnąć zarówno starsze hity za grosze, jak i świeże wydania za połowę ceny.

Źródło: PS Store