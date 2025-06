Wyprzedaż “Remastery i retro” w PS Store. Sprawdź najlepsze gry i ceny

Wyprzedaż „Remastery i Retro” to raj dla fanów klasyki. W promocji znalazły się kultowe gry, które wróciły w nowej oprawie. Wielkich niespodzianek nie ma, ale za to jest konkret. Sony dorzuciło do PS Store nową wyprzedaż. Tym razem padło na odświeżone wersje hitów i klasyki z dawnych lat. Chodzi oczywiście o promocję „Remastery i Retro”, w której znaleźć można zarówno kultowe powroty, jak i świeższe remastery. Najgłośniejszym tytułem jest The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, pierwszy raz dostępny w niższej cenie.

Najciekawsze gry na PS Store w promocji „Remastery i Retro”

Oto szybki przegląd wybranych gier z aktualnej wyprzedaży. Wszystkie linki prowadzą bezpośrednio do PS Store, a ceny podane są w złotówkach (dla Polski):

Choć niektóre gry pojawiały się już w poprzednich promocjach, to Oblivion Remastered po raz pierwszy trafił do oferty ze zniżką. Premiera była głośna, więc rabat może skusić wielu. Warto też zwrócić uwagę na m.in. odświeżone Dead Rising, które dostało obniżkę mimo względnie świeżego debiutu. Z kolei fani jRPG mogą sięgnąć po klasyczne Final Fantasy VII za nieco ponad dwie dyszki!

Źródło: PS Store