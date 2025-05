Kolejny shooter znika bez słowa – Zombieland: Double Tap – Road Trip usunięty z PS Store

Choć marka Zombieland należy do Sony Pictures, co mogłoby sugerować dłuższy cykl życia gry w cyfrowej dystrybucji, jedynym sygnałem o zbliżającym się delistingu była lakoniczna notatka na Steamie, zapowiadająca usunięcie gry i jej DLC z oferty 9 maja 2025. Dziś tytułu nie znajdziemy ani w PS Store, ani w aplikacji mobilnej PlayStation. Co ciekawe, strona gry wciąż istnieje, ale widnieje jako „zapowiedziana” — co wygląda raczej jak zapomniany szkielet, nie zwiastun powrotu.

Czy Double Tap – Road Trip zasługuje na ratunek? Cóż… niekoniecznie. Mimo znanego filmowego tytułu, gra była jedną z najsłabiej ocenianych strzelanek na PS4. Z Metacriticową średnią zaledwie 39%, nie trafiła ani do serc graczy, ani do zestawień wartych zapamiętania gier. Krótkie levele, nijaka rozgrywka i niewykorzystany potencjał filmowej licencji sprawiły, że większość o niej po prostu zapomniała. A szkoda — bo studio High Voltage ma na koncie solidne tytuły i spore doświadczenie. Tym razem jednak nie wyszło.

Pozostaje pytanie, co dalej z Zombieland: Headshot Fever Reloaded — dużo lepiej przyjętą grą VR, która w 2023 roku zdobyła uznanie dzięki arcade’owemu feelingowi i porządnej imersji. Gra może się pochwalić oceną 4,27/5 na PSN, ale biorąc pod uwagę los Double Tap – Road Trip, warto mieć na oku jej dostępność. Gdy w grę wchodzi licencja filmowa, prawa autorskie mogą sprawić, że nawet lubiana produkcja zniknie szybciej, niż się spodziewasz.

Źródło: playstationlifestyle.net