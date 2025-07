PS Plus śladem Game Passa? PlayStation testuje zupełnie nowy model

Czy Sony planuje małą rewolucję w swoim abonamencie PS Plus? Najnowsze działania firmy sugerują, że testuje ona model dystrybucji gier zbliżony do tego, jaki od lat z powodzeniem stosuje Microsoft w Xbox Game Pass.

Jutro pobierzemy nowe gry w ramach oferty PS Plus lipiec 2025. Posiadacze progów Extra oraz Premium będą mogli sięgnąć po kolejne nowości, ale… w niektórych regionach świata gracze nie dostaną wszystkiego jednocześnie. W tym miesiącu japońska korporacja postanowiła przeprowadzić mały test.

PS Plus bardziej jak Game Pass?

W lipcu australijscy gracze otrzymają dostęp do tytułów z katalogu PS Plus Extra i Premium… w zupełnie innych terminach niż reszta świata. Tradycyjnie wszystkie gry w PS Plus trafiają do użytkowników jednocześnie. Jednak w tym miesiącu Sony zmienia zasady gry. Australijscy subskrybenci otrzymają dostęp do lipcowych produkcji w trzech osobnych terminach, rozłożonych na kolejne wtorki miesiąca. Choć Cyberpunk 2077 jest już dostępny (tak jak zresztą i u nas), pozostałe tytuły zostaną udostępnione stopniowo.

Według oficjalnego oświadczenia PlayStation Australia:

Eksperymentujemy z nowymi sposobami udostępniania tytułów z katalogu PS Plus, dlatego w tym miesiącu – w wybranych regionach, w tym w Australii – gry będą dostępne w różnych terminach. PlayStation Australia

Może to oznaczać, że firma testuje nowy model udostępniania gier w PS Plus, który ma na celu zwiększenie zaangażowania. Można przypuszczać, że PlayStation sprawdza, czy rozłożenie premier gier na różne dni w miesiącu przełoży się na większe zainteresowanie całą ofertą – zamiast sytuacji, w której gracze skupiają się tylko na jednym tytule, bo wszystkie pojawiają się jednocześnie.

To pierwsza tego typu próba, która może być wstępem do bardziej elastycznego i dynamicznego modelu udostępniania oferty PlayStation Plus. Jeśli analizowane dane potwierdzą wyższe zainteresowanie i częstszy powrót użytkowników do usługi, wówczas firma może pójść krok dalej i zastosować model „gier na raty” również w innych regionach.

Tak wygląda udostępnianie gier z PS Plus w lipcu w Australii

Cyberpunk 2077 (już dostępny)

15 lipca:

Banishers: Ghosts of New Eden

Tropico 6

Twisted Metal 3 (Premium)

Twisted Metal 4 (Premium)

22 lipca:

Abiotic Factor

Planet Zoo

29 lipca:

Bluey: The Videogame

Risk of Rain 2

New World: Aeternum

Źródło: PlayStation Australia, Instagram