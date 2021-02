PS Plus luty 2021 – dzisiaj nowe gry na PS4 i PlayStation 5

Oferta PS Plus luty 2021 zaczyna dzisiaj obowiązywać. Jakie gry na PS4 i PlayStation 5 do pobrania?

Przypominamy, że 2 lutego, a więc dzisiaj, warto zajrzeć do PlayStation Store, gdzie następuje zmiana warty w Plusie. Oferta PS Plus luty 2021 to trzy gry i żeby dostać je bez dodatkowych opłat, należy posiadać aktywna subskrypcję. Abonament na 12 miesięcy w promocji chodzi obecnie najtaniej za 182 zł z groszami. Oto najkorzystniejsze opcje:

Eneba : PS Plus na 12 miesięcy za 182,02 zł / UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, z listy poniżej wybieramy sprzedawcę z najniższą ceną, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, dodajemy Plusa do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “ PlanetaGracza ” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

CD Keys: PlayStation Plus na 12 miesięcy za 186,69 zł

Morele.net: Sony PlayStation Plus Card 365 Days/POL – 199 zł

PS Plus luty 2021 – gry dostępne od 2 lutego

Destruction AllStars – PS5

Control: Ultimate Edition – PS4 / PS5

/ Concrete Genie – PS4

Destruction AllStars od studia Lucid Games to gra oparta na autach i zniszczeniu. Bierzemy udział w futurystycznych zawodach, gdzie naszym jedynym celem jest destrukcja i przetrwanie.

Concrete Genie to z kolei ekskluzywna gra na PlayStation 4, w której możemy popuść wodze fantazji wyruszając w podróż po ulicach i dachach Denski. Naszym zadaniem jest przywrócenie opuszczonego miasteczka do życia za pomocą pędzla i farby.

Control: Ultimate Edition jest grą od studia Remedy Entertainment, gdzie jako Jesse Faden staramy się uporać ze sprawami ze swojej przeszłości. Nasza bohaterka dysponuje mocą telekinezy, która odgrywa kluczową rolę podczas całej przygody. Wydanie Ultimate zawiera podstawową wersję oraz wszystkie dodatki DLC (The Foundation i AWE).

