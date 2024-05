Świetny zestaw gier Star Wars taniej aż o 93% na Steam

Na Steam możecie obecnie kupić zestaw trzech gier Star Wars taniej aż o 93%! Za całość zapłacicie więc jedynie 36,77 zł.

Jeśli jesteście fanami cyklu Star Wars także na polu gier wideo i jakimś cudem umknęły Wam te trzy pozycje, trzeba to jak najszybciej naprawić. To zdecydowanie świetna oferta, przeznaczona dla tych, którzy do tej pory ominęli te gry.

W skład zestawu Star Wars wchodzi:

Star Wars Squadrons

Star Wars Jedi – Fallen Order Edycja Specjalna

Star Wars Battlefront II: Edycja Świąteczna

Za wszystkie trzy gry zapłacicie obecnie 36,77 zł.

Każdą z wymienionych pozycji możecie także kupić w promocji osobno.