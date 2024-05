W sklepie x-kom pojawiła się bardzo ciekawa promocja na gamingowy monitor + zestaw LEGO Technic gratis! Jak z niej skorzystać?

Promocja idealna dla graczy, którzy szukają nowego monitora, a zarazem fanów klocków LEGO. Jeśli nie chcecie kupować zestawu osobno, zgarniecie go gratis przy zakupie monitora.

Aby odebrać zestaw LEGO za darmo, należy wybrać monitor i dodać go do koszyka. Następnie korzystamy z kodu rabatowego, który znajdziemy przy konkretnym modelu monitora i dorzucamy do koszyka wybrany zestaw LEGO. Wpisujemy kod i gotowe!

Przykładowe monitory:

Przykładowe zestawy LEGO:

Dostawa zamówień do domu jest darmowa.