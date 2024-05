Za darmo przedmioty do Dead by Daylight. Odbierajcie już teraz

Studio Behaviour Interactive podzieliło się darmowym prezentem dla fanów Dead by Daylight. Limitowane przedmioty zgarniecie za darmo!

Dead by Daylight to nadal cieszący się olbrzymim zainteresowaniem horror asymetryczny przeznaczony dla fanów rozgrywki multiplayer. Warto jednak pobrać tytuł, aby przypisać do konta darmowe, limitowane prezenty od twórców.

W mrocznym wiosennym zestawie zgarniecie “ponury wiosenny baner” i “odznakę zwiędłych tulipanów”. Aby wykorzystać kod, należy zrealizować go wewnątrz cyfrowego sklepu w grze. Kod obowiązuje do 21 czerwca.