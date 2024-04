Najniższa cena na PlayStation Portal. Sprzęt kupimy w promocji

PlayStation Portal możecie obecnie kupić taniej. Niezbyt wiele taniej, ale jednak to dobry moment na zakup tego sprzętu.

PS Portal do działania wymagana PS5 i sprawdza się, ale dla bardzo konkretnej grupy klientów. Jeśli do nich należycie, konsolkę możecie nabyć taniej w sklepie Empik. Oferta nie dotyczy wielkiej przeceny, ale to zawsze oszczędność!

Dostawa zamówień jest darmowa.