Promocje dnia – oferty na PlayStation 5 oraz Xbox Series X i dobry telewizor do konsol z HDMI 2.1

Dzisiaj będzie się działo, bo odbędą się pokazy Apple. Zanim to, warto przeglądnąć inny sprzęt, zwłaszcza związany z gamingiem. Sprawdźcie dzisiejsze oferty z PlayStation 5 oraz Xbox Series X, a także TV idealnie nadający się do konsol.

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Niebieski wybieram cię: oferty PlayStation 5!

Jeśli macie ochotę pograć w ekskluzywne tytuły Sony, to prawdopodobnie potrzebujecie PlayStation 5. Zerknijcie w linku poniżej na przegląd ofert najnowszej konsoli Niebieskich. Spieszcie się, bo sztuki dość szybko się wyprzedają!

Coś dla fanów Zielonych i nie tylko

Preferujecie sprzęt Microsoft? Proszę bardzo. W Media Expert kupicie konsolę Xbox Series X za 2399 zł. Bez gier, choć jak wyposażycie się w usługę Game Pass, to zdecydowanie będziecie mieć w co grać.

Świetny telewizor do konsol

No dobra, macie już konsolę, ale nie posiadacie żadnego wyświetlacza? No to sprawdźcie poniższą ofertę na telewizory Sony z m.in. 4K, 120 Hz oraz dwoma HDMI 2.1. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to kliknijcie niżej.

Jeśli wybrane przez nas promocje nie przypadły Wam do gustu, to poniżej znajdziecie masę innych dobrych okazji.

