To już dzisiaj! Oglądajcie konferencję Apple razem z nami

Już dzisiaj odbędą się pokazy Apple. Dowiedzcie się, o której godzinie startują i gdzie można je obejrzeć.

Niezależnie czy jesteście fanami „Jabłka”, czy wręcz przeciwnie, ich pokazy z nowościami od zawsze wzbudzały emocje. Dlatego przypominamy: dzisiaj o godzinie 19:00 startuje konferencja Apple. Czego możemy się spodziewać? Na pewno sprzętu. A tak bardziej poważnie, prawdopodobnie zobaczymy nowego iPhone 13. Ponadto raczej ujrzymy prezentacje Apple Watch series 7, a także modele tańszych iPadów. Być może nie zabraknie również słuchawek AirPods 3. Transmisje z konferencji możecie zobaczyć poniżej, oczywiście o wspomnianej godzinie.

To może teraz jakiś koncert życzeń? A co gdyby twórcy z Cupertino zapowiedzieli nową konkurencyjną konsolę dla graczy? Jak szaleć, to szaleć. Aktualnie na rynku mamy głównie dwóch gigantów stacjonarnych konsol (Microsoft i Sony), a także Switcha (Nintendo). Być może Apple po cichu pracuje nad swoim sprzętem, który znacząco przebije konkurencje. A może pokażą jakieś inne ciekawe urządzenie niezwiązane z gamingiem.

Zapewne pojawienie się nowego silnego gracza wprowadziłoby zamieszanie w tym segmencie sprzętowym. Oczywiście jest to tylko moje szczere życzenie i marzenie o „powiewie świeżości”. Ciekawe, czy gigant zaskoczy nas czymś, czy raczej pokaże same spodziewane produkty. Niemniej jest na co czekać – burzliwa dyskusja po konferencji gwarantowana.

A Wy na co najbardziej czekacie? Nowe telefony, tablety, a może słuchawki? Dajcie koniecznie znać.