Letnia wyprzedaż w eShopie. Ponad 2000 gier taniej, w tym Cyberpunk 2077 na Switcha 2

Nintendo wystartowało z dużą letnią wyprzedażą w eShopie. Tym razem jednak jest coś specjalnego! Pierwszy raz promocją objęto także gry przeznaczone bezpośrednio na Nintendo Switcha 2.

Promocja na gry w eShop

Letnia Promocja objęła ponad 2000 tytułów, głównie na pierwszego Switcha. Jednak fani nowej konsoli mogą teraz znaleźć osobną sekcję na stronie Nintendo, gdzie czeka 6 przecenionych gier przygotowanych specjalnie z myślą o Switchu 2. Wśród nich wyróżnia się Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, który można kupić za 242,99 zł (czyli 10% taniej).

Wśród pozostałych przecenionych tytułów na Switcha 2 znajdziemy No Man’s Sky (87,99 zł), Sonic X Shadow Generations (153,29 zł), Puyo Puyo Tetris 2S (126,75 zł), a także remastery Suikodena i Survival Kids – oba za 160 zł. Oferta na razie jest dość skromna, ale biorąc pod uwagę, że większość gier z pierwszej konsoli działa na Switchu 2 bez problemów, to i tak jest w czym wybierać.

Jeśli zaś chodzi o klasycznego Switcha, to tutaj znajdziemy prawdziwy wysyp przecen. Wśród największych hitów warto wyróżnić chociażby Ghostrunnera za 31 zł, Ori And The Will Of The Wisps za niecałe 40 zł, Sifu za 48 zł czy Mortal Shell: Complete Edition za zaledwie 9,90 zł. Znalazło się też miejsce na przeceny dla takich gier jak Funko Fusion, Goat Simulator 3, Unravel Two czy Assassin’s Creed: The Rebel Collection.

Jeśli więc macie Nintendo Switcha (jakiegokolwiek), to teraz jest dobry moment, żeby uzupełnić bibliotekę. A jeśli macie już Switcha 2, to choć na razie wyboru nie ma dużego, Nintendo najwyraźniej właśnie zaczęło wspierać ten sprzęt w pełni także w promocjach. Wszystkie promocje znajdziecie w tym miejscu!

Źródło: Nintendo