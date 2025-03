Fenomenalny polski shooter za jedyne 8 zł. Dwie części łącznie tańsze od jednej

Forgive Me Father to jeden z najlepszych boomer shooterów w ostatnich latach. Promocja na gry obowiązuje, więc zapłacicie tylko 8 zł.

Boomer shooter to gatunek, do którego nigdy bym się nie spodziewał, że będę pałał taką miłością. Oldschoolowe zmagania z często rozpikselizowanymi przeciwnikami to nierzadko maleńkie dzieła sztuki, obejmujące zasady tak mocno różniące się od wielu innych, popularnych produkcji. Mógłbym wymieniać dobrych reprezentantów tego gatunku bez zadyszki – Dusk, Postal: Brain Damaged, Ultrakill – to jednak nadal jednym z najciekawszych i najbardziej wyjątkowych pozostaje polskie Forgive Me Father.

Promocja na gry – Forgive Me Father

Dzieło od studia Byte Barrel zabiera nas w posępny świat lovecraftowskiej mitologii, prawdziwego piekła na Ziemi i to w różnych wymiarach. Klimat horroru jest gęsty, ale tak naprawdę nie ma nawet czasu na bycie przerażonym. Zewsząd wybiegają przeciwnicy, reprezentujący sobą kreatywne wyżyny pomysłowości deweloperów.

W sklepie Instant-Gaming grę tę możecie kupić za ułamek pełnej ceny, za którą dostępna jest na platformie Steam. U Valve trzeba zapłacić 88,49 zł, a tutaj około 80 zł mniej. Warto zaznaczyć, że w zamian i tak otrzymujecie kod aktywacyjny właśnie na Steam.

Kontroluj nieustannie zmieniający się poziom szaleństwa, który sprawia, że stajesz się potężniejszy kosztem własnej poczytalności. Dostosuj swoje umiejętności w zależności od preferowanego stylu rozgrywki i wykorzystaj je do walki z przedwiecznym złem. Eksploruj pełny sekretów świat inspirowany twórczością H.P. Lovecrafta i rozwiąż tajemnice tego szalonego miejsca. – czytamy w opisie produkcji

Dodatkowo udało się twórcom wydać również drugą część. Forgive Me Father 2 rozwija uniwersum i pomysły znane z oryginału, nadal godnie reprezentując duszę boomer shootera. Na Steam kosztuje 109,49 zł, ale cena na Instant-Gaming jest o wiele bardziej korzystna.

