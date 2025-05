Absurdalna promocja na grę. Tytuł wart 427 zł dostaniecie za jedyne 4,27 zł

Trainz: A New Era Mega Pack – Special Edition można teraz kupić na Instant-Gaming za jedyne 4,27 zł zamiast standardowych 427 zł. Brzmi… jak szaleństwo, prawda? Ale to tylko kolejna ciekawa promocja na grę!

Pierwszy kontakt z Trainz: A New Era to wkroczenie w świat kolejnictwa na wyższy poziom realizmu. Mega Pack – Special Edition zawiera nie tylko podstawową wersję gry, ale także szereg rozszerzeń, które uzupełniają symulację o nowe lokomotywy, wagony i scenariusze. Dzięki temu każdy wirtualny maszynista znajdzie tu coś dla siebie. No bo tak, jeśli jeszcze nie zdążyliście zauważyć, chodzi oczywiście o tytuł dla fanów kolejnictwa. A jak wiadomo te gry — szczególnie DLC do nich — są kosmicznie wręcz drogie.

Promocja na grę wartą aż 427 zł

W skład Special Edition wchodzi pełna wersja Trainz: A New Era oraz kilkadziesiąt dodatków DLC, tworzących Mega Pack. Znajdziemy tu rozbudowane pakiety tras, modele klasycznych i nowoczesnych lokomotyw, wagony towarowe oraz pasażerskie, a także zestawy narzędzi do budowy własnych krajobrazów i linii kolejowych. Wszystko zostało stworzone przez studio Auran.

Jak aktywować ten produkt?

Wejdź na stronę: http://www.auran.com/ Zaloguj się na swoje konto Kliknij MyTrainz Kliknij “Serial number” w menu po lewej stronie Zrealizuj swój kod Mega Pack DLC będzie dostępny w grze

Za cenę 4,27 zł otrzymujecie klucz do aktywacji na platformie Auran. Umożliwia on pobranie całej zawartości bez dodatkowych kosztów. W normalnej sprzedaży pakiet wyceniany jest na około 427 zł, więc obecna promocja to oszczędność… no, sami widzicie jak duża. Dla fanów pociągów to jedna z chyba najlepszych cen na grę w historii. Nadal chodzi o dość niszowy projekt, więc aż taka przecena nie dziwi. No i na dodatek nie jest na Steam, a na zewnętrzną platformę.

Jeśli od dawna chcieliście zanurzyć się w rozbudowany świat kolei i testować własne pomysły na trasy, teraz jest najlepszy moment. Trainz: A New Era Mega Pack – Special Edition za grosze zostaje w Waszej bibliotece na zawsze. Choć kilka lat na karku ma, dla miłośników transportu i symulacji to prawdziwa gratka.

Źródło: Opracowanie własne