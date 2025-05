Takiej promocji nigdzie indziej nie znajdziecie. 8 zł zamiast 280 zł na olśniewające AAA

Lead: Immortals of Aveum możecie mieć za grosze – kod do EA App kosztuje tylko 8 zł, a normalnie aż 279,90 zł. Promocja z Instant-Gaming wymaga jedynie szybkiej aktywacji.

Promocja na Instant-Gaming brzmi jak żart, ale to prawda – zamiast pełnych 279,90 zł wystarczy wydać około 8 zł. Dzięki temu fani strzelanek i gier fantasy mogą wciągnąć się w magiczny świat Aveum niemal za darmo. Warto jednak pamiętać, że kod aktywujecie wyłącznie w EA App, nie na Steamie.

Promocja! Immortals of Aveum za 8 zł

Immortals of Aveum to singlowy FPS od Ascendant Studios, w którym wcielacie się w maga-strzelca o imieniu Jak. Walczycie trzema żywiołami – ofensywną czerwoną magią, defensywną niebieską i wspierającą zieloną. Przeciwnicy, ogromne potwory i epickie starcia sprawiają, że kampania na standardowym poziomie trwa około 12–16 godzin, a eksploracja każdego sekretu zajmie nawet 25 godzin.

Wejdźcie na Instant-Gaming, wybierzcie wersję PC – EA App, dodajcie produkt do koszyka i opłaćcie transakcję. Po zakupie otrzymacie e-mail z kodem. Uruchomcie aplikację EA App, zalogujcie się, przejdźcie do “Aktywuj kod” i wklejcie otrzymany ciąg znaków. Gra pojawi się w bibliotece i będzie gotowa do pobrania.

Chociaż w oficjalnym sklepie EA w promocji Immortals of Aveum kosztuje teraz 41,98 zł, oferta z Instant-Gaming nadal bije ją na głowę. Mimo kilku kliknięć więcej przy aktywacji, cena 8 zł robi ogromne wrażenie. Jeśli macie wolną chwilę, warto zgarnąć kod, bo pule są ograniczone, a taka oszczędność przy tytule AAA zdarza się rzadko. Warto zaznaczyć, że jego produkcja pochłonęła rzekomo ponad 125 mln dolarów.

Źródło: Opracowanie własne