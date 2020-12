Jeden z inwestorów CD Projektu szykuje pozew zbiorowy. Studio może stracić miliony złotych

CD Projekt celowo wprowadził graczy w błąd jeśli chodzi o jakość Cyberpunk 2077, aby uzyskać korzyści majątkowe? Tak twierdzi jeden z inwestorów, szukając chętnych do wspólnego pozwu.

Mikołaj Orzechowski, który podaje się na forum strony internetowej Bankier.pl za adwokata, zachęca inwestorów do wytoczenia pozwu przeciwko CD Projektowi. Jego zdaniem zapewnienia płynące ze strony producenta gry Cyberpunk 2077, jakoby gra na konsolach: PlayStation 4 i Xbox One działała dobrze, okazały się nieprawdziwe. Wersja dedykowana wymienionym platformom jest w bardzo kiepskim stanie, co wpłynęło również na kurs akcji firmy. W piątek był on aż o 39% niższy niż na dzień przed wydaniem Cyberpunka 2077. W jego opinii zarząd nie dochował należytej staranności opracowując grę na platformę PS4. Orzechowski w następujący sposób zwraca się do poszkodowanych osób:

W związku z ostatnimi wydarzeniami – a w szczególności zawieszeniem sprzedaży produktu CYBERPUNK 2077, aktualnie analizujemy wraz z zespołem kancelarii przesłanki do wytoczenia pozwu zbiorowego wraz ze złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnieniu przestępstwa z ar.t 286 kk. – wprowadzenie w błąd celem uzyskania korzyści majątkowej. Przygotowujemy także materiał wraz z jednym z portali internetowych, na temat praw, przysługujących inwestorom, w razie tak jaskrawie, niezgodnej ze stanem faktycznym, postawy zarządu – vide informacje o tym, iż gra jest gotowa, przy uwzględnieniu kilkukrotnych opóźnień premiery, a także oświadczeń, w których wspomniany zarząd przyznaje się, iż nie dochował należytej staranności w przedmiocie opracowania gry na platformę PS4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym, zapraszam do kontaktu na mail mikolaj.orzechowski@4bizzz.com. Kontakt jest absolutnie bezpłatny, mój wpis ma na celu zweryfikowanie, czy podejmować się powyższych czynności samemu, czy jest więcej osób w sytuacji podobnej do mnie. Źródło: forum Bankier.pl

W opinii Mikołaja Orzechowskiego, możliwe że doszło do popełnienia przestępstwa z artykułu 286 kk, który mówi o wprowadzeniu w błąd celem uzyskania korzyści majątkowej. Warto jednak podkreślić, że informacja ta pochodzi z forum strony Bankier.pl. Redakcji wymienionego portalu jak i Business Insidera (szczegóły poniżej), nie udało się skontaktować z autorem wpisu. Należy więc poczekać na bardziej sprawdzone źródło, tym bardziej że adres mailowy mikolaj.orzechowski@4bizzz.com wydaje się być podejrzany.

Co na ten temat twierdzą eksperci? Jak podaje Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych dla portalu Business Insider:

Inwestorzy byli przygotowani na ryzyko np. mniejszej sprzedaży, ale nie zakładali w kontekście wcześniejszej komunikacji spółki, że wystąpią aż tak wielkie problemy z wersjami konsolowymi gry… inwestorzy w oparciu o płynący od spółki przekaz mieli prawo oczekiwać dobrego jakościowo produktu na konsolach starszej generacji. Fakt, że stało się inaczej w nierozerwalny sposób wpłynęło na kurs akcji CD Projektu, bo największe spadki nastąpiły w momencie napływu informacji o ocenach graczy konsolowych na metacriticu oraz po decyzji o wycofaniu gry ze sklepu PlayStation. Źródło: Jarosław Dominiak dla Business Insider

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.