W sklepie Instant Gaming znajdziecie kolejną świetną ofertę na polską grę w wersji na Steam. Tym razem do kupienia po taniości jest Dying Light: The Following Enhanced Edition.

Dying Light: The Following Enhanced Edition – wersja Steam w promocji

Dying Light: The Following Enhanced Edition to znacznie ulepszona wersja jednej z najbardziej ekscytujących gier akcji z elementami survivalu. Gra przenosi nas do otwartego świata, w którym zmagać się musimy z hordami zombie. Tym, co wyróżnia tę produkcję, jest połączenie intensywnej walki, parkouru i eksploracji. W Enhanced Edition gracze otrzymują nie tylko wszystkie dotychczasowe dodatki, ale także szereg poprawek, które sprawiają, że gra działa płynniej, wygląda lepiej, a przy tym dostarcza nowych wyzwań. Dodatkowe misje i aktywności, usprawnienia w grafice oraz poprawiona optymalizacja sprawiają, że doświadczenie z gry jest jeszcze bardziej immersyjne i satysfakcjonujące.

Kluczowym elementem tej wersji jest dodatek The Following, który umożliwia graczom wyruszenie w podróż po ogromnych, otwartych przestrzeniach za pomocą nowego pojazdu – buggy. To zupełnie zmienia dynamikę gry, umożliwiając szybsze przemieszczanie się i efektywniejsze pokonywanie wrogów. Dodano także opcję kooperacji, dzięki której możemy wspólnie ze znajomymi eksplorować post-apokaliptyczny świat i podejmować różnorodne wyzwania.

Dying Light: The Following Enhanced Edition to pełna akcji, emocjonująca przygoda, która łączy elementy survivalowe z intensywną walką i otwartym światem, oferując graczom godzinami trzymającą w napięciu zabawę.

Źródło: Instant Gaming