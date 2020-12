PlayStation rozdało nagrody za gry roku. Oto lista zwycięzców

Sony rozdało nagrody za najlepsze gry roku na PlayStation. Lista zwycięzców raczej nie zaskakuje, ale podkreśla znaczenie poszczególnych tytułów w repertuarze Japończyków.

Jak co roku, Sony przygotowało zestawienie gier, które szczególnie wyróżniły się na tle konkurencji na platformach PlayStation. Podobnie jak na The Game Awards, tak i tutaj The Last of Us Part II całkowicie zmiotło konkurencję, jednak znalazło się również wyróżnienie dla Spider-Man: Miles Morales oraz Ghost of Tsushima.

Poniżej znajdziecie pełną listę zwycięzców tegorocznej edycji plebiscytu.

Najlepsza narracja:

The Last of Us Part II

Najlepsze użycie DualSense:

Astro’s Playroom

Najlepsze udogodnienia dla dostępności:

The Last of Us Part II

Najbardziej imponująca oprawa:

The Last of Us Part II

Najlepszy kierunek artystyczny:

Ghost of Tsushima

Najlepsza muzyka:

The Last of Us Part II

Najlepszy projekt dźwięku:

The Last of Us Part II

Najlepszy multiplayer:

Call of Duty: Warzone

Najlepsza gra sportowa:

Tony Hawk’s Pro-Skater 1 & 2

Najlepsza nowa postać:

Miles Morales

Najlepsza gra niezależna:

Fall Guys: Ultimate Knockout

Najlepszy gamingowy moment:

The Last of Us Part II – finałowe starcie

Najlepsze doświadczenie VR:

Star Wars Squadrons

Najlepsza gra na PS4:

The Last of Us Part II

Najlepsza gra na PS5:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Najbardziej oczekiwana produkcja:

Nowe God of War

Studio roku:

Naughty Dog

Naughty Dog zdecydowanie wyróżniło się na tle innych producentów. TLOU 2 zasłużyło na swoje nagrody, choć niektóre kategorie mogą być dyskusyjne. Koniecznie dajcie znać, co Wy sądzicie o tegorocznych zwycięzcach.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.