Tanie granie na PlayStation. Sony odpala gigantyczne promocje dla graczy z PS Plus

PlayStation świętuje zniżkami. Weekendowa promocja z PS Plus z rekordową ceną za grę AAAA. Sony znowu próbuje skusić graczy.

Z okazji obchodów 15-lecia PS Plus, Sony odpaliło kolejną okazję na Weekendową Promocję, która łączy klasyczne zniżki z dodatkowymi rabatami dla subskrybentów usługi PS Plus. Na liście znalazło się aż 79 tytułów, w tym hity od Ubisoftu, EA i innych dużych wydawców. Część przecen osiąga naprawdę imponujące poziomy, a jeden z tytułów AAAA doczekał się swojej najniższej ceny w historii.

Gry AAA i klasyki w świetnych cenach na PlayStation

Prawdziwym hitem zestawienia jest Skull and Bones Premium Edition, które kupimy teraz za 69,80 zł. Jeśli jednak posiadacie PS Plus, wersję podstawową zgarniecie już za rekordowe 45,80 zł. Jak na produkcję, która miała kosztować setki milionów i być prawdziwą rewolucją, to cena mówi sama za siebie. Szkoda tylko, że finalna jakość nie jest odpowiednio zadowalająca. Więc nie, żebym miał tu kogoś namawiać.

Na tym jednak nie koniec. Batman Arkham Collection za 25,90 zł, The Walking Dead Definitive Series za 43,80 zł, Jurassic World Evolution 2: Deluxe za 74,75 zł czy LEGO Harry Potter Collection za 22,25 zł. A to tylko kilka przykładów perełek przecenionych o nawet 70-75%. Zobaczyć można też świetne oferty na Riders Republic, Ghostrunnera, Far Cry 6, NBA 2K25, a nawet dwie różne wersje Evil Genius 2.

Jeśli szukacie czegoś na leniwy weekend, to trudno o lepszy moment na rozbudowanie biblioteki. Wszystkie oferty obowiązują do końca weekendu. Wszystkie oferty znajdziecie w tym miejscu.

Źródło: PS Store