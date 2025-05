Nowy handheld PlayStation może być gotowy na premierę PS6

Zapowiada się gorąco dla fanów mobilnego gamingu. Sprawdzając przecieki z forum NeoGAF, dowiadujemy się, że Sony pracuje nad czymś, czego od dawna nie dostaliśmy. Insider o pseudonimie HeisenbergFX4 twierdzi, że to pełnoprawna konsola przenośna. Już sama perspektywa gier AAA w kieszeni brzmi kusząco. Co więcej, plotki wspominały wcześniej o wczesnych prototypach, które rzekomo powstają od kilku miesięcy, więc tym bardziej rośnie apetyt na oficjalne potwierdzenie.

Nowy handheld PlayStation to nie Portal

Według przecieków nowy handheld nie będzie odświeżeniem istniejącego Portala, lecz zupełnie nową platformą przenośną. Ma oferować moc zbliżoną do PS6, co oznacza płynną rozgrywkę nawet przy zaawansowanych tytułach. Urządzenie ma zachować poręczny format, jednak zamiast detali konfiguracji hardware’inowej źródła wskazują na więcej portów i lepszy system chłodzenia. Jednocześnie Sony podobno testuje nową wersję interfejsu, by dopasować go do gry na ekranie dotykowym.

Leak ujawnia też planowaną datę premiery bliską debiucie PS6. Jeśli wierzyć informatorowi, konsola powinna pojawić się między 2027 a 2028 rokiem. Ponadto cena ma być zauważalnie wyższa niż obecnego Portala (to w końcu nie pełnoprawny handheld), więc będzie to sprzęt z wyższej półki. Jednak prawdziwy handheld z mocą stacjonarki mógłby znaleźć wielu zwolenników.

Na razie wszystko należy traktować z przymrużeniem oka, bo Sony nie potwierdziło doniesień. Jednocześnie Microsoft intensyfikuje swoje działania w segmencie handheldów, więc konkurencja szybko rośnie. Gracze już zaczęli porównywać projekt Sony do Steam Decka czy przenośnych rozwiązań od Asusa i Lenovo. Mimo to warto poczekać na oficjalne informacje. Dzięki temu poznamy dokładne specyfikacje, ofertę gier startowych oraz wsparcie producenta. W ostatecznym rozrachunku to cena i biblioteka tytułów zdecydują o sukcesie.

Źródło: TheGamePost