Walka na łamigłówki? W tej darmowej grze nie zabraknie wyzwań

Jeżeli nie macie w co grać lub po prostu szukacie czegoś zupełnie nowego do ogrania, mamy dla Was świetne wieści. Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiła się niedawno nowa gra pod tytułem Pip Puzzle: Pip and Ooma’s Battle, którą możecie dodać do swojej biblioteki całkowicie za darmo.

Gra za darmo na Steam. Walka na łamigłówki

Jest to dość ciekawa propozycja. Pip Puzzle: Pip and Ooma’s Battle łączy bowiem elementy klasycznych gier logicznych z dynamiczną akcją oraz systemem unikalnych zdolności postaci. W dużym skrócie, jest to tzw. gem-puzzler. W grze otrzymujemy swoją planszę i zmagamy się z przeciwnikiem w ramach układania na wspomnianej planszy klejnotów. Mechanicznie przypomina to Tetrisa.

Poprzez układanie klejnotów zgodnie z zasadami i pozbywanie się ich ze swojej planszy, wysyłamy je do przeciwnika, aby utrudnić mu rozgrywkę. Każda z dostępnych postaci dysponuje unikalną zdolnością. Możemy przenosić klejnoty, niszczyć całe warstwy, zrzucać kule w strategicznych miejscach lub też zamieniać klejnoty w blokujące kombinacje. Warto jednak zaznaczyć, że jest to poniekąd wprowadzenie do pełnej wersji gry Pip Puzzle. Możecie ją aktualnie dodać do swojej listy życzeń na Steamie, ale na ten moment nie znajdziemy tam daty premiery. Wiemy, że pełna wersja zaoferuje rozgrywki w ramach trybu online z innymi graczami.

Źródło: Steam