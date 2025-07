Otwórz własny pub w nowej grze za darmo na Steam

The Pub Life Simulator: Prologue za darmo na Steam

Zaczynasz z pustym, zapuszczonym lokalem i marzeniem o własnym pubie, do którego ludzie będą wracać po ciężkim dniu. The Pub Life Simulator: Prologue to ciepła, relaksująca symulacja, która pozwoli ci spełnić to marzenie zupełnie za darmo. Posprzątaj, przemebluj, zaplanuj pierwsze menu i zacznij przygodę z prowadzeniem baru, który z czasem może stać się ulubionym miejscem spotkań w całej dzielnicy.

Ale pub to nie tylko wystrój i dobre piwo. W miarę rozwoju rozgrywki odblokujesz nowe składniki, poznasz sekrety tworzenia wyjątkowych drinków i zaczniesz wyrabiać własny styl. Klienci będą mieli coraz większe wymagania, a ty musisz im sprostać, np. dbając o zapasy, bilansując koszty i podejmując decyzje, które mogą przesądzić o sukcesie lub porażce twojego biznesu. Możesz grać solo lub z przyjacielem, dzieląc się obowiązkami i wspólnie rozwijając lokal.

Stylowa grafika, spokojne tempo i satysfakcjonujący system zarządzania sprawiają, że ta produkcja wciąga na długie godziny. Jeśli marzyłeś kiedyś o własnym pubie, teraz możesz go stworzyć, i to zupełnie za darmo.

Źródło: Steam