Nowe Assassin’s Creed ma rzekomo bardzo mocno różnić się od poprzednich odsłon

Możliwe, że nowe Assassin’s Creed nie zaprezentuje nam podobnych założeń do poprzednich odsłon cyklu. Ubisoft rzekomo szykował lub wciąż szykuje bardziej liniową przygodę.

Plotki o kolejnej odsłonie Assassin’s Creed krążą w sieci od paru miesięcy. Znany informator, J0nathan niezmiennie wskazuje, że nowa odsłona serii jest bardzo daleko od premiery i Ubi ma nieco inne plany na rozwój cyklu.

W rozmowie z Carole Quntaine, J0nathan ujawnił kilka nowych, intrygujących wieści. Według niego, nowa część AC nie zaprezentuje nam typowego otwartego świata. Źródła informatora mówią, że to osadzona w czasach Ryszarda Lwie Serce produkcja z półotwartymi lokacjami. Każdy poziom miałby być inną krainą.

Co ciekawe, niewykluczone, że produkcja jest bardzo odległa od prezentacji, o ile w ogóle jej doczeka. J0nathan twierdzi, że zespół pracujący nad nową odsłoną cyklu został odsunięty od prac, aby zająć się trzecim dodatkiem do Valhalli. W efekcie nie wiadomo, czy rozwój tytułu nie został zawieszony na bliżej nieokreślony czas, lub czy całkowicie go nie anulowano. Obie opcje są równie prawdopodobne.

Dodatkowo informator zaznacza, że nowe Assassin’s Creed nie zadebiutuje przynajmniej do drugiej połowy 2022 roku. Co więcej, termin ten rzekomo i tak jest bardzo optymistyczny.

Doniesienia te należy jednak traktować z przymrużeniem oka. J0nathan to wiarygodne źródło przecieków, ale nadal nie są to wieści potwierdzone przez sam Ubisoft. Właśnie dlatego lepiej nie obierać ich za pewniki.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.