Witaj w OAsys – miejscu, gdzie przyszłość rozgrywa się na pełnym gazie, a ekstremalne wyścigi stały się nowym sportem narodowym… przynajmniej dla robotów. Wcielasz się w Pilota, kontrolującego drużynę speedbotów – wyczynowych maszyn stworzonych, by biec, rozbijać się, podnosić i próbować jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze. A wszystko to, by zdobyć złoto w najbardziej widowiskowym turnieju przyszłości. A to wszystko jako gra za darmo!

Nowa gra za darmo to potencjalny hit – OAsys – Speedbots Tournament

To nie są zwykłe wyścigi. Tu nie wystarczy dojechać do mety – liczy się czas, perfekcja i styl. Każdy poziom to osobne wyzwanie, pełne przeszkód, laserów, śmiercionośnych pułapek i ostrych zakrętów. Umrzesz nie raz. Ale wrócisz silniejszy – bo każda sekunda urwana z czasu to krok bliżej do podium. Powtarzaj poziomy, szlifuj trasę, znajduj skróty, łam system. Tablica wyników czeka na twoje nazwisko na szczycie.

To sport zbyt brutalny dla ludzi. Tylko speedboty – stalowe ciała i czysta determinacja – mogą przetrwać ten chaos. Każdy z nich został zaprogramowany do jednej rzeczy: wygrywania. Czy poprowadzisz swojego robota do tytułu pierwszego mistrza OAsys? Wyścigi toczą się w zachwycającej dolinie – organicznej i technologicznej jednocześnie. Zieleń wdziera się między futurystyczne konstrukcje, a słońce odbija się od metalowych powierzchni. Pięknie? Owszem. Ale nie daj się zwieść – to piekło dla tych, którzy zdejmą palec z gazu.

Gra za darmo jest teraz do pobrania na Steam:

To jak, zbieracie ekipę do wspólnej zabawy?

