Nowa gra za darmo na Steam. Atmosfera wylewa się z ekranu

Dzisiejsza propozycja ze Steam to gra, która zachwyca klimatem i wyjątkową atmosferą. Co powiecie na mrok, tajemnice i zagadki? W takim razie nowa gra za darmo na PC na pewno przypadnie wam do gustu.

This is the last time – gra za darmo na Steam

This is the Last Time to minimalistyczna gra fabularna z perspektywy pierwszej osoby, charakteryzująca się mroczną i ciężką atmosferą. Eksploruj, poznawaj kolejne pomieszczenia i odkrywaj, jaka tajemnica kryje się za rogiem. Czy to horror? Niekoniecznie, ale ma wiele wspólnego z ogólnie znanym klimatem grozy. To na pewno nie jest gra dla tych, którzy nie lubią tajemnicy. Fani emocji będą natomiast zachwyceni.

Grę pobierzecie przy pomocy poniższego linku:

Poniżej znajdziecie gameplay z omawianej produkcji:

Jeżeli jesteście fanami bezpłatnych produkcji, to się świetnie składa. Powyższa gra za darmo to nie jedyna pozycja, jaką możemy wam zaoferować. Więcej takich gier znajdziecie w naszym specjalnym dziale, o tutaj.

Źródło: Steam