Inżynier stworzył w pełni funkcjonalnego Switcha wielkości telewizora [WIDEO]

Pewien pomysłowy inżynier skonstruował Nintendo Switcha o gabarytach większych o 650 procent od standardowej wersji. Co ciekawe, konsola jest w pełni sprawna.

Autorem sprzętu jest inżynier Michael Pick. Gigantyczny Switch ma wielkość 30 x 70 cali, a jego waga to około 30 kilogramów. Proces tworzenia konsoli inżynier udokumentował na swoim kanale na YouTube, gdzie wcześniej pokazał już, jak konstruuje także parę innych ciekawych gadżetów (m.in. malutkiego MacBooka Pro).

Obudowa Switcha-giganta została wykonana z drewna, a w tworzeniu poszczególnych elementów pomogła technologia wydruku 3D. Do tego dodajemy duży ekran 4K – i gotowe.

Interesującym jest fakt, że urządzenie działa dokładnie tak, jak oryginalny Switch. Na filmiku możemy zaobserwować, jak Michael Pick gra w gry. Na Switchu-gigancie można to oczywiście robić w dwójnasób: standardowo, czyli manipulując analogiem i wciskając przyciski, lub przy użyciu kontrolera. Granie w ten pierwszy sposób jest trochę nieporęczne, ale na pewno wielkoludy byłyby zadowolone. Dla ludzi o standardowych gabarytach trochę bardziej sensowne wydaje się użycie kontrolera, co Michael Pick także pokazuje w swoim nagraniu.

Wymiary sprzętu nie pozwalają, by przenosić go w kieszeni czy dedykowanym etui. Inżynier ma na to sposób – po prostu pakuje swojego Switcha do vana i jedzie. Można? Można. Niemniej twórca nie zrobił konsoli dla siebie – wideo pokazuje, że sprzęt został przewieziony do szpitala dziecięcego. Michael Pick postanowił przekazać swoje dzieło rezydentom St. Jude w Alabamie.

Nie tylko Switch – PS5 też małe nie jest

Wybryki zdolnego inżyniera to nie pierwsza sytuacja, gdy ktoś zabiera się za przeskalowanie sprzętu do grania. Niedawno pisaliśmy chociażby o gigantycznej wersji PS5 stworzonej przez youtubera ZHC. System ma aż trzy metry i waży 230 kilogramów. W zestawie nie mogło też zabraknąć pada dla ludzi z „wielkimi ręcyma”. Jest to swego rodzaju pocieszenie dla osób, które narzekają na wielkość konsoli od Sony. Jak się okazuje, PS5 mogło być jeszcze większe.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.