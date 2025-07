Nintendo wydało łatkę do gry, której... nie można kupić

Nintendo aktualizuje, ale gracze pytają: „Dlaczego teraz?”

Od czasu premiery Nintendo Switch 2, japoński gigant z zaskakującą regularnością publikuje aktualizacje do swoich starszych gier. Tytuły takie jak Zelda: Echoes of Wisdom, Animal Crossing: New Horizons czy Super Mario Odyssey działają na nowej konsoli zaskakująco dobrze — wielu graczy twierdzi wręcz, że to remastery w przebraniu. Ale największe zdziwienie wzbudziła niedawna łatka do… Super Mario 3D All-Stars. Tak, tej gry, której nie można już legalnie kupić od czterech lat.

Oficjalna informacja od Nintendo mówi jedynie o „usprawnieniu działania gry na Switchu 2” i „naprawieniu kilku błędów” — bez konkretów. Trudno nie zauważyć ironii: gra, która miała być limitowaną kolekcją na 35-lecie Mario, została wycofana ze sprzedaży zaledwie pół roku po premierze. Teraz, przy okazji jej „ulepszania”, wielu graczy czuje się jakby ktoś wbił nóż w plecy… i go jeszcze przekręcił.

W sieci zawrzało. „Nintendo przestało sprzedawać tę grę prawie pięć lat temu. Nie wiem, czy ta aktualizacja to powód do radości czy do frustracji” — pisze jeden z użytkowników Reddita. Inni pytają, dlaczego Nintendo nie przywróci gry do sprzedaży, skoro poświęca czas na jej rozwijanie. Kolekcja zawierająca Super Mario 64, Sunshine i Galaxy była dla wielu wyjątkową okazją, ale przez ograniczoną dostępność trafiła tylko do wybranych.

Czy to jednak tylko kaprys, czy może coś się szykuje? W końcu 2025 to 40-lecie Super Mario Bros., a fani spekulują, że Nintendo może planować nową wersję kolekcji — być może uzupełnioną o Super Mario Galaxy 2, którego zabrakło w pierwotnym wydaniu. Wzmożone plotki o nadchodzącym Nintendo Direct tylko podsycają te nadzieje. Jeśli Mario faktycznie ma wrócić z pełną mocą, to teraz byłby najlepszy moment.

