Stranger Things zdetronizowane. Nowy thriller podbija Netflix

Dojrzewanie, czyli mocny thriller psychologiczny od Stephena Grahama, właśnie dokonał rzeczy, której mało kto się spodziewał. Serial nie tylko zadebiutował z hukiem i zebrał rewelacyjne recenzje, ale teraz przeskoczył czwarty sezon Stranger Things w globalnym top 10 wszech czasów Netflixa. Mamy więc nowego wicemistrza oglądalności.

W topce Netflix jest jeden król (królowa)

Dojrzewanie może pochwalić się już ponad 141 milionami wyświetleń. To wystarczyło, by wskoczyć na drugą pozycję listy najpopularniejszych seriali wszech czasów na Netflix. Na czele wciąż utrzymuje się Wednesday z Jenną Ortegą, ale przewaga tej pozycji nie wydaje się tak nieosiągalna jak jeszcze kilka tygodni temu. Tym bardziej że produkcja Grahama nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem i nie zwalnia tempa.

Serial opowiada historię trzynastolatka oskarżonego o morderstwo koleżanki z klasy. Główny bohater, jego bliscy, terapeutka i detektyw próbują rozwikłać, co wydarzyło się naprawdę, a wszystko to pokazane zostało w bardzo unikalny sposób. Każdy odcinek nakręcono w jednym ujęciu, co tylko potęguje emocje i napięcie. Dojrzewanie zbiera niemal jednogłośnie pozytywne opinie. Na Rotten Tomatoes tytuł ma aktualnie 99% pozytywnych recenzji.

Fani Stranger Things mogą pocieszać się jedynie tym, że piąty i zarazem ostatni sezon ich ulubionej serii nadciąga pod koniec 2025 roku. Do tego czasu jednak to Dojrzewanie będzie trzymało pozycję jednego z największych fenomenów Netflixa ostatnich lat. Mimo że nie stoi za nim żadna znana marka, wysoki budżet ani potężna kampania promocyjna. Po prostu świetna historia, doskonała realizacja i potężna dawka emocji.

Źródło: Tudum