Wszystkie kody do GTA IV na Xbox. Kasa, zdrowie, policja i wiele innych

Dla wielu graczy czwarta odsłona serii Grand Theft Auto jest tą najbardziej wyjątkową. Klimat, nastrojowość, brutalne Liberty City i świetnie napisany scenariusz – czego chcieć więcej? Na szczęście istnieje wiele sposobów na to, aby jeszcze bardziej urozmaicić swoją zabawę. Możemy skorzystać ze specjalnych kombinacji przycisków, które otworzą przed nami drzwi do nowych możliwości. Tak jest, chodzi o kody do GTA IV – tym razem na Xbox.

Spis treści:

Wyjątkowa odsłona GTA

GTA IV wprowadziła graczy do niezwykle szczegółowego i realistycznego świata Liberty City, który był inspirowany Nowym Jorkiem. Miasto tętniło życiem – ulice były pełne pieszych, samochodów, a nawet ptaków. Każda dzielnica miała swój unikalny klimat, architekturę i mieszkańców. Dodatkowo fizyka pojazdów i interakcje z otoczeniem były znacznie bardziej realistyczne niż w poprzednich częściach serii, co dodawało immersji. Mam wrażenie, że nawet GTA V nie zdołało dotrzeć do tego poziomu, co udało się osiągnąć w przypadku przygód Niko Belica.

Gra miała wyjątkowy, mroczny klimat, który wyróżniał ją na tle innych gier z serii. Miasto było pełne neonów, deszczowych ulic i melancholijnej muzyki, co tworzyło niepowtarzalną atmosferę. Ścieżka dźwiękowa, składająca się z licznych stacji radiowych, oferowała szeroki wybór muzyki – od rocka przez hip-hop po muzykę elektroniczną. Dodatkowo, dialogi i komentarze mieszkańców miasta były często zabawne i satyryczne, co dodawało przaśności całemu doświadczeniu. Dziś można stwierdzić, że gra pozostała nieco zapomniana — a szkoda. Jeżeli również macie ogromny sentyment do tej produkcji, to mamy dla was coś specjalnego. Oto 5 powodów dlaczego GTA IV jest najlepszą odsłoną w historii serii.

A tymczasem przejdziemy do kodów.

Chcesz poznać więcej kodów do GTA? Sprawdź nasze poradniki:

Wpisujesz kody do GTA IV? O tym pamiętaj

Przed wpisywaniem kodów do GTA IV warto pamiętać, że te uniemożliwią nam zdobywanie trofeów. Jeżeli wpisaliście kody, to może okazać się, że nie będziecie już odblokowywać żadnych osiągnięć. Jeżeli jest to dla was istotne, to warto pamiętać – w innym wypadku czeka was spore rozczarowanie, gdy mimo wykonywania kolejnych wyzwań nic nie wpadnie na nasze konto.

Polecamy rozpocząć przygodę z kodami dopiero po uporaniu się ze wszystkimi osiągnięciami. Dopiero potem ich wpisywanie nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na naszą rozgrywkę.

Wszystkie kody do GTA IV

Kody do Grand Theft Auto IV podzieliliśmy na 3 sekcje – podstawowa wersja gry i dwa osobne zestawy dla DLC. Jak wpisywać te kody? Każdy z nich to numer telefonu, który wybieramy w telefonie podczas gry. Po wpisaniu kombinacji dzwonimy, a nasz kod od razu się aktywuje.

Kody do podstawowej wersji GTA IV

Poniżej znajdziecie wszystkie kody do GTA IV w wersji podstawowej. W przeciwieństwie do innych odsłon serii ta nie oferuje dużej bazy cheatów. Jednak mimo to znajdziemy wśród nich te najważniejsze — kody na zdrowie, amunicję, bronie czy dodatkowe pojazdy. Dzięki temu z miejsca przywołacie wybrane auto, podreperujecie punkty HP lub uzbroicie się po zęby.

482-555-0100 – pełne zdrowie i amunicja

– pełne zdrowie i amunicja 362-555-0100 – pełne zdrowie i pancerz (kod blokuje jedno z osiągnięć „Finish Him”)

– pełne zdrowie i pancerz (kod blokuje jedno z osiągnięć „Finish Him”) 486-555-0150 – postać otrzymuje zestaw standardowej broni

– postać otrzymuje zestaw standardowej broni 486-555-0100 – postać otrzymuje zestaw najlepszych broni

– postać otrzymuje zestaw najlepszych broni 267-555-0100 – poziom „Wanted” spada do zera (kod blokuje jedno z osiągnięć „Walked Free”)

– poziom „Wanted” spada do zera (kod blokuje jedno z osiągnięć „Walked Free”) 267-555-0150 – zwiększa poziom „Wanted”

– zwiększa poziom „Wanted” 468-555-0100 – zmienia pogodę w grze

– zmienia pogodę w grze 359-555-0100 – wezwanie śmigłowca Annihilator

– wezwanie śmigłowca Annihilator 938-555-0100 – wezwanie łodzi Jetmax

– wezwanie łodzi Jetmax 625-555-0100 – wezwanie motocykla NRG-900

– wezwanie motocykla NRG-900 625-555-0150 – wezwanie motocykla Sanchez Motorrad

– wezwanie motocykla Sanchez Motorrad 227-555-0100 – wezwanie samochodu FIB Buffalo

– wezwanie samochodu FIB Buffalo 227-555-0175 – wezwanie samochodu Comet

– wezwanie samochodu Comet 227-555-0147 – wezwanie samochodu Turismo

– wezwanie samochodu Turismo 227-555-0142 – wezwanie samochodu Cognoscenti

– wezwanie samochodu Cognoscenti 227-555-0168 – wezwanie samochodu Super GT

Kody do The Lost and the Damned

Teraz czas na DLC i The Lost and the Damned. Dodatek wprowadził kilka nowości pod względem pojazdów, dlatego dodane zostały odpowiednie kody. Te zadziałają jednak tylko podczas gry w tym konkretnym rozszerzeniu.

245-555-0100 – wezwanie motocykla Innovation Chopper

– wezwanie motocykla Innovation Chopper 245-555-0150 – wezwanie motocykla Hexer Chopper

– wezwanie motocykla Hexer Chopper 245-555-0125 – wezwanie motocykla Double T Custom

– wezwanie motocykla Double T Custom 245-555-0199 – wezwanie motocykla Hakuchou Custom

– wezwanie motocykla Hakuchou Custom 826-555-0100 – wezwanie samochodu Slamvan

– wezwanie samochodu Slamvan 826-555-0150 – wezwanie samochodu Gang Burrito

Kody do The Ballad of Gay Tony

Drugi dodatek, czyli również i druga porcja kodów. W tym wypadku poza dodatkowymi pojazdami mamy możliwość skorzystania z nowości, jak na przykład specjalny zestaw broni czy…. wybuchowe pięści. Jest ciekawie.

486-555-0100 – postać otrzymuje zestaw broni

– postać otrzymuje zestaw broni 276-555-2666 – postać otrzymuje wybuchowe pięści

– postać otrzymuje wybuchowe pięści 486-555-2526 – postać otrzymuje wybuchowe naboje snajperskie

– postać otrzymuje wybuchowe naboje snajperskie 625-555-3273 – wezwanie roweru Vader

– wezwanie roweru Vader 625-555-0200 – wezwanie roweru Akuma

– wezwanie roweru Akuma 938-555-0150 – wezwanie łodzi Floater

– wezwanie łodzi Floater 359-555-2899 – wezwanie helikoptera Buzzard

– wezwanie helikoptera Buzzard 359-555-7272 – wezwanie spadochronu

– wezwanie spadochronu 272-555-8265 – wezwanie wozu opancerzonego APC

– wezwanie wozu opancerzonego APC 227-555-9666 – wezwanie samochodu Bullet GT

Czy warto korzystać z kodów do GTA?

Korzystanie z kodów wśród niektórych graczy budzi spore kontrowersje. Czy to dopuszczalne? Jak najbardziej tak. W zasadzie musicie pamiętać jedynie o tym, że korzystanie z cheatów blokuje nam możliwość zdobywania trofeów. Poza tym nie ma żadnych przeciwwskazań, aby podczas zabawy w trybie dla jednego gracza używać takich ułatwień. Nie robimy w ten sposób nikomu krzywdy, a jedynie zmieniamy swoją własną rozgrywkę. I mamy do tego pełne prawo.

Co więcej, takie kody mogą nam ułatwić przechodzenie gry, jeżeli akurat nie czujemy się pewnie w niektórych aspektach. Wreszcie, kody do GTA IV pozwolą nam łatwiej eksplorować świat i odkrywać jego tajemnice. A doskonale wiemy, że seria Grand Theft Auto słynie z różnorakich smaczków i rzeczy poukrywanych na całej mapie.

Źródło: Opracowanie własne