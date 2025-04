My Name is Mayo: Remayo to gra o klikaniu w majonez. Jest tańsza niż Kielecki i dostępna w PS Store

Seria „My Name is Mayo” doczekała się nowej odsłony. „My Name is Mayo: Remayo” zadebiutowało w sklepie PlayStation, oferując graczom kolejną porcję absurdalnego humoru, prostotę rozgrywki oraz – jak zwykle – bardzo łatwą platynę.

Choć tytuł nie należy do gier wysokobudżetowych, ma swoje grono fanów i niezmiennie budzi spore zainteresowanie wśród łowców trofeów.

Powrót słoika

„My Name is Mayo: Remayo” to kontynuacja nietypowego clickera, w którym główną (i właściwie jedyną) mechaniką jest klikanie w słoik majonezu. Gra zyskała popularność dzięki swojemu nietypowemu pomysłowi i bardzo łatwemu systemowi zdobywania trofeów na PlayStation. Tym razem twórcy obiecują więcej tej samej formuły, ale z drobnymi usprawnieniami technicznymi i nową zawartością.

„Tym razem z grafiką w 4K tak realistyczną, że niemal możesz poczuć smak majonezu” – czytamy w oficjalnym opisie gry na stronie PS Store.

Co nowego?

Pod względem zawartości „Remayo” oferuje kilka nowych historii do odkrycia, jeszcze więcej kliknięć do wykonania oraz zaktualizowaną oprawę wizualną. Gra nie wymaga znajomości poprzednich części – rozgrywka jest banalnie prosta, a wszystkie sekrety odkrywa się po prostu poprzez cierpliwe klikanie.

Produkcja dostępna jest zarówno na PS4, jak i PS5, a cena gry jest bardzo niska, bo zaledwie 9 zł, co czyni ją jednym z najtańszych tytułów dostępnych aktualnie w sklepie Sony.

Łatwa platyna? Bez zmian

Seria „My Name is Mayo” słynie z tego, że jest jedną z najłatwiejszych produkcji do zdobycia platynowego trofeum. „Remayo” nie zmienia tej tradycji – większość trofeów można zdobyć w ciągu kilkudziesięciu minut, co czyni grę atrakcyjną dla kolekcjonerów osiągnięć. Dla niektórych to właśnie jedyny powód, by ją zainstalować.

Idealna gra na święta?

Premiera gry zbiegła się w czasie z okresem świąt wielkanocnych, co przyciągnęło uwagę graczy szukających lekkiej i niezobowiązującej rozrywki. Na forach i w mediach społecznościowych nie brakuje komentarzy sugerujących, że klikanie w słoik majonezu może być ciekawą (i tańszą) alternatywą dla świątecznego jedzenia.

„Nigdy nie sądziłem, że gra o majonezie będzie moją wielkanocną rozrywką numer jeden” – napisał jeden z użytkowników Reddita.

Źródło: PlayStation Store