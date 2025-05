My Friendly Neighborhood – uwielbiany horror za 5 zł zamiast 139 zł | Newsy - PlanetaGracza

My Friendly Neighborhood to niezależny horror, który na pierwszy rzut oka może wydawać się… uroczy. Kolorowa stylistyka, pacynkowi bohaterowie, oldschoolowy klimat programów edukacyjnych dla dzieci – wszystko to wygląda jak materiał dla najmłodszych. Ale tylko do momentu, gdy te przyjazne twarze zaczynają cię gonić z agresją w oczach. Gra bardzo szybko pokazuje, że to nie zabawa dla dzieci, tylko całkiem mroczna i zaskakująco dojrzała opowieść z elementami survival horroru i zagadkami logicznymi.

Tani horror z wysokimi ocenami

Na Steamie My Friendly Neighborhood cieszy się ogromnym uznaniem – obecnie ma ocenę “przytłaczająco pozytywną” na podstawie ponad 2 tysięcy recenzji. Gracze chwalą ją za oryginalny pomysł, świetny klimat, ciekawe postacie i nieoczywiste podejście do gatunku horroru. To nie kolejna gra z jumpscare’ami i hektolitrami krwi, ale raczej coś w stylu Resident Evil z lat 90., tylko podanego w bardzo nietypowym opakowaniu. Jest tu sporo akcji, trochę grozy i wiele zwariowanych pomysłów będących strzałem w dziesiątkę.

Na Instant Gaming gra kosztuje aktualnie 5,75 zł. Stanowi to gigantyczną różnicę w porównaniu do ceny na Steamie – tam trzeba za nią zapłacić aż 138,99 zł. Oczywiście, jak przy wszystkich zewnętrznych platformach z kluczami, warto pamiętać, że to nie jest oficjalny sklep Valve. Niemniej jednak klucze działają na Steamie, a cena jest na tyle niska, że trudno przejść obok niej obojętnie.

Nie wiadomo, jak długo potrwa ta konkretna promocja, więc jeśli ktoś miał tytuł na oku albo szuka nietypowego horroru na wieczór – to może być dobra okazja. Zwłaszcza że za taką kwotę ryzyko okazuje się niewielkie, a klimat – wyjątkowo oryginalny.

