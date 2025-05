Gratka dla miłośników karcianek za darmo na Steam

Są tu jacyś miłośnicy karcianek? Jeśli tak, to możecie zacierać ręce! Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiła się nowa darmowa gra w postaci Mutants: Genesis. Pobierać mogą ją oczywiście wszyscy zainteresowani. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie obsługuje ona języka polskiego.

Nowa gra za darmo na Steam

Wcielamy się w młodego stratega z sierocińca szkolącego przyszłych Psycogów – taktyków zdolnych do kontroli tytułowych Mutantów. Rozgrywka to z kolei połączenie klasycznej gry karcianej z dynamiczną akcją, a to wszystko z oprawą wizualną inspirowaną komiksami z lat 90. Ba, do tego każda karta w talii jest animowana! Kart jest natomiast ponad 200 i podzielono je na sześć różnych genów.

Gracze mogą budować swoje talie, tworzyć synergie między Mutantami, kartami wsparcia i budynkami, oraz walczyć zarówno w trybach PvE, jak i PvP. Dodatkowo, do dyspozycji są kooperacyjne bitwy z potężnymi bossami, w których udział może wziąć nawet trzech graczy. Deweloperzy dbają o to, aby w grze nie zabrakło regularnych wyzwań i zapewniają do tego rozbudowany system progresji.

W jego ramach odblokowujemy nowe karty, ulepszamy swoje talie, a także wspinamy się po szczeblach rankingowej drabinki. Dla fanów narracji przygotowano również dwie pełnoprawne kampanie fabularne.

Źródło: Steam