Mortal Kombat reboot. Film trafi na HBO Max

Studio Warner Bros potwierdziło, że odświeżona wersja Mortal Kombat pojawi się na platformie HBO Max.

Dzisiaj informowaliśmy Was o radosnej nowinie – HBO Max zawita do Polski. Dzięki temu wiele filmowych hitów będziemy mogli obejrzeć tego samego dnia w kinie oraz we własnym domu. Nie inaczej sytuacja ma się z ekranizacją znanej wszystkim gry Mortal Kombat. Na decyzję dystrybucji widowisk ma oczywiście wpływ pandemia. Pierwotnie premiera mordobicia była ustalona na 15 stycznia 2021, ale koronawirus pokrzyżował plany twórców.

Ostatnia pełnoprawna cześć serii, o podtytule Anihilacja, nie zdobyła serc krytyków i widzów. Mortal nie został doceniony m.in. za drewniane dialogi, kiepską grę aktorską i słabej jakości efekty specjalne. Całość została przez niektórych porównana do Power Rangers. Jedynka spotkała się ze znacznie przychylniejszym odzewem ze strony odbiorców. Film opowiadał o grupie bohaterów, którzy próbują uratować Ziemię przed atakami sił ciemności.

Miejmy nadzieję, że Mortal Kombat reboot od Warner Bros pokaże pazur.

