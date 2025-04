Monster Hunter Wilds ze steelbookiem na PS5 taniej o 100 zł

Gra + steelbook w promocji? I do tego na PS5? Mowa o Monster Hunter Wilds? Tak, tak i jeszcze raz – tak! To naprawdę fajna oferta, dla kolekcjonerów.

Kiedyś kosztowało 269,99 zł, a teraz zapłacicie tylko 169,99 zł, co akurat wydaje się śmiesznie niską ceną za nową, świetną przygodę od Capcomu. Monster Hunter Wilds jest naprawdę unikatową produkcją, która pochłonąć Was może nawet na setki godzin. Nie wierzycie? To sprawdźcie naszą recenzję!

Dostawa zamówień zaczyna się od 10,98 zł.