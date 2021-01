Microsoft przechodzi do ofensywy. Xbox ma nas zaskoczyć w bieżącym roku

Xbox nie zamierza poddać się, walcząc z Sony i Nintendo o palmę pierwszeństwa. Co przygotował Microsoft?

Na forum ResetEra głos zabrał pracownik studia DICE, które należy do EA. Użytkownik o nicku elenarie, zadeklarował, że zieloni przygotowali w roku 2021 sporo dotychczas nieogłoszonych niespodzianek. Internauci zastanawiają się co deweloper mógł mieć na myśli.

Dice developer says Xbox has unannounced games for 2021 pic.twitter.com/blEKojccf8 — Malik (@MalikLabz) January 15, 2021

W grę może wchodzić najnowsza premiera shootera Battlefield 6, bądź jakiegoś rodzaju usprawnienia w ramach abonamentu Game Pass. Nie można jednak wykluczyć, że zostanie przedstawiony nowy model kontrolera do konsoli Xbox, który inspirowany byłby padem DualSense. Nie da się bowiem ukryć, że patenty jakie wykorzystało Sony bardzo przypadły do gustu Microsoftowi.

Amerykański koncern musi włożyć sporo wysiłku w to by nadgonić Japończyków w kontekście ilości sprzedanych platform. Dotychczas PlayStation 5 miało rozejść się w ilości około 3,4 milionów sztuk. Szacunki odnoszące się do Xboksa Series X/S mówią o około 2 milionach konsol, co wskazuje na sporą dysproporcję.

A Wy jak myślcie, czym zaskoczy nas Microsoft?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.