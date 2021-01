Microsoft rzekomo rozmawia z Lucasfilm Games w sprawie nowych projektów

Microsoft może stworzyć nową grę na jednej z licencji Lucasfilm Games. Gigant z Redmond ma być w trakcie bardzo istotnych rozmów.

Powrót Lucasfilm Games to bardzo istotne wydarzenie w branży gamingowej. Electronic Arts utraciło wyłączność na produkcję gier w uniwersum Star Wars, co otwiera innym zespołom całą masę możliwości.

Nad grami na licencji Lucasfilm pracują już chociażby Ubisoft Massive i Bethesda, jednak na tym się nie kończy. Możemy być właściwie pewni, że inne, duże studia również zyskały prawa do stworzenia produkcji w świecie jednej ze znanych marek Lucasfilm.

W podcaście The Xbox Two prowadzonym przez youtubera Rand al Thor 19 i Jeza Cordena z portalu Windows Central pojawiła się bardzo ciekawa wiadomość.

Microsoft podobno rozmawia z Lucasfilm Games o nowym projekcie. Prowadzący zgodnie stwierdzili, że raczej nie chodzi o kolejną grę z Indiana Jonesem, a prędzej Star Wars lub coś innego.

Warto przypomnieć, że dawne LucasArts to nie tylko posiadacze praw do przygód znanego archeologa i kosmicznego uniwersum. Należy do nich też marka Monkey Island, Day of the Tentacle, Full Throttle i Grim Fandango. Warto wspomnieć, że trzy ostatnie tytuły zostały zremasterowane przez DoubleFine, należące właśnie do Microsoftu.

Niewykluczone, że Microsoft przywróci do życia markę Monkey Island, stworzy grę w uniwersum Star Wars, albo zrobi wszystko to za jednym zamachem. Producent posiada wiele utalentowanych studiów, które mogłyby przyjąć wspomniane wyżej projekty pod swoje skrzydła.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.